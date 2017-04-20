Екатеринбург, 20 апреля, 2017, 16:39 — ИА Регнум. В Екатеринбурге проходят «Дельфийские игры — 2017». Торжественная церемония открытия Культурного проекта прошла вчера, 19 апреля.

Фото предоставлено организаторами «Дельфийских игр» Церемония открытия Культурного проекта «Дельфийские игры – 2017»

В рамках проекта проходят XVI молодежные Дельфийские игры России, XII молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ и Молодежный Евразийский Дельфийский фестиваль. В проекте участвуют 2 тыс. 318 молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет. Они представляют 76 субъектов Российской Федерации и восемь стран СНГ.

Дельфийские игры в Свердловской области проводятся по 31 номинации классического, народного и современного искусства. В 2017 году в программу были включены две новые: «Электронный клавишный инструмент» и «Открытая номинация». Конкурсные прослушивания уже начались в таких номинациях как: «Фортепиано», «Скрипка», «Саксофон».

По традиции, церемония Открытия началась с парада делегаций стран СНГ и регионов России. Собравшихся приветствовали врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков, который передал слова приветствия от председателя верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко, и другие.

Также в адрес Культурного проекта «Дельфийские игры — 2017» поступили приветствия председателя правительства России Дмитрия Медведева, полпреда президента России в Уральском федеральном округе Игоря Холманских, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и других официальных лиц.

Об открытии Игр объявил директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин. Огонь Дельфийских игр зажег Олимпийский чемпион Антон Шипулин. По традиции гостей, жюри и участников поприветствовал экипаж Международной космической станции. Сюрпризом для присутствующих было выступление лауреатов Дельфийских игр прошлых лет — заслуженного деятеля искусств Республики Казахстан Азамата Желтыргузова и Максима Мацышина с группой ФРЕНДЫ.

Игры проходят с 18 по 23 апреля. Следить за их ходом можно с помощью интернет-трансляции на Дельфик. ТВ, в социальной сети «Одноклассники», а также на официальных сайтах Международной ассоциации студенческого телевидения и Национального Образовательного телевизионного канала «Просвещение».

Культурный проект «Дельфийские игры — 2017» проводят совместно Национальный Дельфийский совет России, правительство Свердловской области, администрация Екатеринбурга, министерство образования и науки России, Минкультуры России и Федерация независимых профсоюзов России. Поддержку в организации Игр оказывают исполнительный комитет Содружества Независимых Государств, Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ, Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное агентство по делам национальностей и другие.

В программе Игр — масштабные театрализованные церемонии открытия и закрытия, гала-концерт Дельфийских лауреатов, международная конференция, культурно-просветительские мероприятия. В составы жюри, сформированные по каждой номинации, вошли около 100 видных деятелей искусств России и Содружества Независимых Государств.

Добавим, местом рождения Игр считается Греция, там они впервые прошли в 582 году до нашей эры. Вместе с Олимпийскими, Дельфийские (раннее название — Пифийские) игры были запрещены более 1600 лет назад и возродились лишь в начале XX века. С 1927 по 1930 год на территории Греции проходил Дельфийский фестиваль, который стал полным аналогом античных Пифийских игр. Вторая Мировая война заставила временно прекратить проведение Высшего форума искусств.

Новая эра Дельфийских игр, ставших уже всемирным явлением, началась лишь в 2000 году, когда при участии 27 стран в Москве Национальным Дельфийским советом России были проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности. На сегодняшний день в Международных Дельфийских играх участвуют 65 стран.