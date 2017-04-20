Москва, 20 апреля, 2017, 16:45 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Владимир Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин вновь попал в список 100 самых влиятельных людей по версии американского журнала Time. Соответствующая публикация появилась в электронной версии журнала сегодня, 20 апреля.

Как и в прошлом году, перечень самых влиятельных людей разделен на пять категорий — «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры», «Кумиры» и «Титаны».

Российский президент, как и в прошлом году, определён в категорию «Лидеры».

В эту же категорию попали: основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Филиппин Родриго Дутерте, президент США Дональд Трамп и другие.

Известно, что в 2017 году журнал Time снова предложил своим читателям сформировать рейтинг 100 самых влиятельных людей мира. В рамках открытого голосования был представлен список известных лиц — актёров, общественных деятелей, политиков, представителей IT-индустрии и спортсменов.

Примечательно, что степень влияния Путина и Трампа читатели Time оценивают примерно одинаково. Хотя Трамп получил чуть меньше голосов.