Ставрополь, 20 апреля, 2017, 16:41 — ИА Регнум. Ставропольский край теряет плодородную почву. Из года в год ее размеры уменьшаются из-за эрозии и заболачивания. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, сельхозпроизводителям стало сложнее поддерживать плодородие почв из-за отмены соответствующих мер господдержки.

Geograph.org.uk Эрозия почвы

Сегодня сельскохозяйственные земли в регионе занимают свыше 6 млн гектаров или 92% площади краевого земельного фонда. 70% из них составляет пашня.

Результаты исследований 2008 года показали, что в крае естественным образом сокращаются плодородные почвы из-за водных и ветровых эрозий, а также заболачивания.

Отметим, что с 2012 года в крае реализовывалась целевая программа по сохранению и воспроизводству плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. Она действовала до 2014 года. По данным Минсельхоза, тогда программа помогла сохранить земли в ряде районов края. В таких районах как Кочубеевский и Новоалександровский было замечено улучшение почв.

Однако эти меры не смогли остановить эрозию почв в восточных районах.

Способствовали сохранению почв и федеральные меры господдержки в виде субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на гектар возделываемой посевной площади. Они выплачивались аграриям с 2013 года.

Однако в 2017 году эти меры были отменены. Теперь многие сельхозпредприятия края, которые трудятся в зоне рискованного земледелия, вряд ли смогут самостоятельно финансировать поддержание плодородия почв. На фоне сокращения животноводческих ферм на Ставрополье крестьяне лишаются возможности подпитывать почву органическими удобрениями.

В худшем положении оказывается восток края. С 60-х годов характерные для востока пыльные бури задерживались лесополосами. Сегодня многие из них исчезают.

«Если мы не примем меры по восстановлению лесополос, не ужесточим ответственность за незаконный выпас животных, то уже скоро под Буденновском будут барханы, а крестьяне потеряют землю», — возмутился на заседании аграрного комитета думы депутат края Иван Киц.

Решить проблему можно, только приняв новую целевую программу по повышению плодородия земель сельскохозяйственного назначения, считают депутаты. Разработать такую рекомендовано специалистам Минсельхоза края.