Донецк, 20 апреля, 2017, 15:59 — ИА Регнум.



Elitefon.ru Солдаты. Обстрел

По данным Минобороны ДНР, один военнослужащий армии республики погиб за прошедшие сутки при обстрелах со стороны украинских боевиков. В общей сложности с позиций украинской армии по северному пригороду Донецка, окрестностям Ясиноватой и северной окраине Горловки было выпущено 125 мин и снарядов. Для сравнения: за сутки, к примеру, 18 апреля было зафиксировано 25 нарушений прекращения тишины, то есть в пять раз меньше. Конечно, это не те обстрелы, когда территория ДНР, включая мирные города и поселки, принимала ежесуточно более 1000 обстрелов, как было еще месяц назад, но тенденция к очередному военному обострению — налицо.

Представитель оперативного командования ДНР 20 апреля сделал официальное заявление о том, что Вооруженные силы Украины готовы перейти в наступление на южном фронте, и для этого они готовят мобильные группы в районе приморского села Широкино. «Как стало известно от источника в командовании войсковой части А0456 (Одесса), в преддверии майских праздников ВСУ, а конкретно подразделения ВМС Украины в составе одной сводной бригады морской пехоты, готовят план активных боевых действий в Волновахском и Новоазовском районах».

Чуть спокойнее ситуация в ЛНР, однако, напомним, что 18 апреля здесь так и не состоялось создание демилитаризованной зоны у Станицы Луганской. Попытки создать такую зону продолжаются еще с сентября 2016 года. В этот раз не помогло даже активное участие представителей СММ ОБСЕ: украинская армия не отреагировала на условный сигнал об отводе своих частей и военной техники вглубь территории на два километра от линии разграничения (фронта).

На фоне воинствующих заявлений командования ВСУ все это выглядит тревожно. В частности, министр обороны Украины Степан Полторак постоянно сообщает о наращивании танковой группировки на линии разграничения в Донбассе. На днях Полторак заявил о намерении отправить более двух десятков танков в так называемую зону АТО.

Киевские политологи, прочно обосновавшиеся в телепрограммах на российском ТВ, уже открыто заявляют, что Минские соглашения по мирному урегулированию конфликта в Донбассе «не стоят бумаги, на которой они написаны». На фоне усиления боевых действий, провоцируемых ВСУ в последние дни, все это говорит о том, что Киев откровенно не хочет мира. Вероятнее всего, так и не начавшееся полноценно «пасхальное перемирие» взорвется очередной бойней в преддверии очередного заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. По заявлению спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, такая встреча намечена на 26 апреля. За три года войны в Донбассе стало уже недоброй украинской традицией — активизировать войну накануне каких-либо международных встреч по поводу мирного решения конфликта в регионе.