Калуга, 20 апреля, 2017, 16:05 — ИА Регнум.

В Калужской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела охраны прав детства отдела образования администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район». По версии следствия, халатное отношение сотрудника опеки закончилось смертью ребенка в приемной семье. Об этом 20 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель Людиновского городского прокурора Калужской области Юрий Загрядский.

Корзухин Алексей. Девочка. 1877

Следствием было установлено, что на отдел охраны прав детства отдела образования администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» с октября 2014 года была возложена защита прав и интересов несовершеннолетней девочки 2012 года рождения, оставшейся сиротой после смерти матери.

С ноября 2014 года временным опекуном ребенка назначили местную жительницу. В декабре 2014 года она представила в отдел образования пакет документов для передачи ей девочки под опеку на возмездной основе. Срок опеки определили на 6 месяцев.

Хотя начальник отдела охраны прав детства знала, что личное дело опекаемой не соответствует предъявляемым требованиям (ребенок не прошел медицинского освидетельствования), она дала указание подготовить положительное заключение отдела образования и проект постановления от имени главы администрации района о назначении местной жительницы опекуном малолетней.

Подозреваемая подтвердила, что условия жизни девочки в приемной семье фактически не проверялись, а акты проверок составлялись формально. В период совместного проживания у опекуна возникла неприязнь к девочке из-за отсутствия у ребенка навыков самообслуживания и послушания. В связи с этим приемная мать неоднократно обращалась к подозреваемой и сообщала о неспособности исполнять свои обязанности опекуна. Также стало известно, что ребенок подвергается физическим наказаниям со стороны приемных родителей. Однако в опеке на жалобы не отреагировали.

Подозреваемая обвинения в халатности отрицает, отметили в прокуратуре.

Уголовное дело будет направлено в Людиновский районный суд. Если суд признает сотрудницу опеки виновной в гибели ребенка, ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в приемной семье ребенок подвергался систематическим издевательствам, а в сентябре 2016 года приемная мать избила дочь шваброй, нанеся не менее 70 ударов, от чего девочка скончалась. Приговором Калужского областного суда за совершение данного преступления она осуждена к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.