В Екатеринбурге электричка протаранила иномарку и уехала
Екатеринбург, 13 ноября, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Электричка протаранила на переезде в Екатеринбурге выехавшую на рельсы иномарку и скрылась с места ДТП. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.
По предварительной информации, авария произошла около 12:00 (10:00 мск) на улице Монтажников в Екатеринбурге, когда проигнорировавший красный сигнал светофора водитель иномарки выехал на рельсы, где его снёс двигавшийся по железнодорожному пути электропоезд.
«В результате аварии пострадал водитель иномарки, в настоящий момент медики оказывают ему необходимую помощь. Автомобиль получил серьёзные механические повреждения», — говорится в сообщении.
На кадрах с моментом аварии видно, как протаранившая легковушку электричка не останавливается после ДТП и уезжает.
Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября в Иркутской области на железнодорожном переезде между станциями Янталь и Лена поезд столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли три человека.
Пассажирский электропоезд 8 ноября столкнулся с грузовым автомобилем в Балахнинском районе Нижегородской области. В результате ДТП водитель грузовика погиб.