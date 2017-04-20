Екатеринбург, 13 ноября, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Электричка протаранила на переезде в Екатеринбурге выехавшую на рельсы иномарку и скрылась с места ДТП. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

ГИБДД Свердловской области

По предварительной информации, авария произошла около 12:00 (10:00 мск) на улице Монтажников в Екатеринбурге, когда проигнорировавший красный сигнал светофора водитель иномарки выехал на рельсы, где его снёс двигавшийся по железнодорожному пути электропоезд.

«В результате аварии пострадал водитель иномарки, в настоящий момент медики оказывают ему необходимую помощь. Автомобиль получил серьёзные механические повреждения», — говорится в сообщении.

На кадрах с моментом аварии видно, как протаранившая легковушку электричка не останавливается после ДТП и уезжает.

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Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября в Иркутской области на железнодорожном переезде между станциями Янталь и Лена поезд столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли три человека.

Пассажирский электропоезд 8 ноября столкнулся с грузовым автомобилем в Балахнинском районе Нижегородской области. В результате ДТП водитель грузовика погиб.