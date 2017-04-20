Калуга, 20 апреля, 2017, 15:50 — ИА Регнум. На заседании сессии Законодательного собрания Калужской области были приняты изменения в региональный закон «О налоге на имущество организаций», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы законодательного собрания Калужской области На заседении

Теперь при определении налоговой базы для крупных объектов коммерческой недвижимости в расчет будет браться их кадастровая стоимость. Ранее налоговая база определялась исходя из среднегодовой остаточной стоимости этих объектов, которая существенно ниже реальной рыночной. Налоговая ставка для таких объектов будет установлена в размере двух процентов.

По словам разработчиков, принятый закон укрепит доходную базу областного бюджета.

Депутаты также внесли изменения в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год. Комментируя принятый документ, первый заместитель председателя законодательного собрания области Виктор Бабурин заявил:

«В рамках фракции «Единая Россия» нами создана рабочая группа, в состав которой вошли депутаты-врачи. Возглавил ее главный врач областной больницы Владимир Кондюков. Рабочей группе поручено подготовить конкретные предложения, касающиеся финансирования отрасли, так как проблемных вопросов здесь много. С ними мы выйдем в федеральное министерство здравоохранения».

Предложение взять принятый закон на контроль нашло поддержку депутатов.

В рамках заседания парламентарии обсудили ситуацию, складывающуюся с возвратом местным производителям хлебобулочных продуктов действующими на территории региона федеральными продуктовыми торговыми сетями.

«Этот вопрос очень сложный. Посредством возвратов можно уничтожить любое хлебопекарное предприятие. Мы фактически встаем на защиту наших производителей. Хлеб — один из важнейших продуктов и, в первую очередь, мы ждем, что на федеральном уровне будет принято решение о полном запрете возвратов», — подчеркнул первый зампред Заксобрания Виктор Бабурин.