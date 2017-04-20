Санкт-Петербург, 20 апреля, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Намеченный на 23 апреля велосипедный пробег, посвящённый официальному открытию велосезона, в этом году в Петербурге не состоится. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия, клуб «ВелоПитер», акцию не удалось согласовать с дорожной полицией.

Krti.gov.spb.ru Велопробег в Петербурге

«Этой традиции пришел конец. Велопробег 23 апреля 2017 года не состоится. Несмотря на наличие всех необходимых согласований от городских органов исполнительной власти, «Открытие сезона 2017» не согласовано управлением ГИБДД. УГИБДД настаивает на том, что безопасность на нём обеспечена быть не может. В этой связи клуб «ВелоПитер» не считает возможным проведение мероприятия в заявленном формате», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Как пояснил агентству председатель клуба «ВелоПитер» Илья Гуревич, проведение велопробега ежегодно приходилось «продавливать», поскольку ГИБДД упорно искало возможность не согласовать мероприятие.

«Ни разу не было, чтобы сразу согласовали — всегда пытались найти способ не согласовать, с каждым годом ситуация только ухудшалась. На словах аргументировали тем, что не хотят таких мероприятий, из-за которых вместо рыбалки приходится работать в выходной день. В 2014 году приходилось продавливать через президента. Но всему есть предел. Устали добиваться. Они победили», — рассказал Гуревич.

В Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти корреспонденту ИА REGNUM отказались назвать причины отказа в проведении велопробега, сообщив, что официальный ответ с указанием всех причин имеется у организаторов мероприятия.

«Учитывая, что вышеназванные меры приведут к осложнению существующей дорожно-транспортной обстановки и созданию необоснованных задержек для других участников движения, необходимо исключить из маршрута пробега участки автомобильных дорог общего пользования», — говорится в официальном ответе управления региональной дорожной полиции на запрос о согласовании, который предоставил агентству Илья Гуревич.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Калининграде традиционный общегородской велопробег был отменен в связи с возможной угрозой терроризма. В распоряжении за подписью и.о. главы Калининграда сообщалось, что массовое мероприятие отменено в связи с невозможностью обеспечить безопасность его проведения.

Вместе с тем, как заверил корреспондента агентства Илья Гуревич, в Петербурге с террористической угрозой отмена велопробега не связана.

Напомним, открытие велосезона традиционно стартует в Петербурге в конце апреля. По словам Гуревича, в акции принимало участие до 6,5 тысячи человек. В этом году участники планировали собраться в парке 300-летия Санкт-Петербурга, а закончиться акция должна была на Дворцовой площади.

Добавим, что не будет отменена «Велострела» — специальная электричка для участников велодвижения. Она проследует от Финляндского вокзала до станции Рощино по опубликованному плану. На этом организованная клубом «ВелоПитер» часть мероприятия закончится. «От Рощино мы предлагаем велосипедистам разъезжаться по своим маршрутам», — сообщили в клубе.