Ярославль, 20 апреля, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Ярославский государственный университет (ЯрГУ) им. П.Г. Демидова в связи с получением статуса опорного вуза откроет институт радиотехники. Об этом на пресс-конференции заявил ректор ЯрГУ Александр Русаков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia.org ЯрГУ

«В ближайшие годы появится такая форма, как институт в составе университета. Он будет заниматься радиотехникой», — рассказал Александр Русаков.

18 апреля стало известно, что ЯрГУ вошел в число 22 региональных вузов, которые получили статус опорных. Ярославский университет вошел в восьмерку лучших по результатам конкурса Минобрнауки РФ и получил право представить проект программы развития вуза.

Как ранее сообщал Александр Русаков ИА REGNUM, в случае одобрения программы вуз получит дополнительное финансирование в размере 130 млн рублей.