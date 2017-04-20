Ярославль, 20 апреля, 2017, 15:05 — ИА Регнум. На заседании комиссии по символам и наградам при мэрии Ярославля было принято решение о выдвижении кандидатур Николая Добронравова и Александры Пахмутовой для награждения Знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославлем». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.

Kremlin.ru Александра Пахмутова и Николай Добронравов

«Мы решили отметить наградами Николая Добронравова и Александру Пахмутову за то, что они долгие годы популяризируют наш город, за то, что выступают на наших мероприятиях. Эти люди участвовали в подготовке к тысячелетию города и были за это награждены памятным знаком. В том числе, но не только за это, мы их награждаем за написание песни «Город-князь». Кстати, эту песню мы собираемся сделать гимном города и с этим предложением будем выходить на муниципалитет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии по символам и наградам, заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.

В конце марта депутаты муниципалитета Ярославля рекомендовали мэрии начать работу по легализации гимна города. В октябре прошлого года с предложением создать гимн Ярославля к муниципалитету и мэрии города обратились член общественной палаты Ярославской области Владимир Извеков и советник главы администрации Тутаевского района Александр Сизов. Кандидатом стала песня Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова «Город-князь».

Из-за того, что в Уставе города такого понятие, как «гимн, нет, работа застопорилась. Городской Институт развития стратегических инициатив, по заказу мэрии, провел опрос, и 3\4 ярославцев сказали, что одобряют появление гимна и конкретно этой песни в его роли. Так что в ближайших планах мэрии внесение изменения в Устав города и появление в нем понятия «гимн».

Руководством города получено официальное согласие от Н. Н. Добронравова и А. Н. Пахмутовой на использование песни авторов «Город-князь» в качестве гимна города Ярославля.

Если идею о награждении авторов песни и об утверждении ее в качестве гимна муниципалитет поддержит, то Знак отличия будет вручен им в День города под звуки гимна.