Вильнюс, 20 апреля, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Сейм Литвы сегодня, 20 апреля, в особо срочном порядке принял закон о необходимых мерах, предназначенных «для защиты от угроз, вызываемых небезопасными АЭС третьих стран». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, речь идёт о запрете покупки электроэнергии с Белорусской АЭС, или Балтийской АЭС в Калининградской области, если этот проект будет разморожен и строительство продолжится.

Pixabay.com Нет АЭС

В этом законе установлены общие принципы, условия и этапы защиты системы электроэнергетики и рынка электроэнергии Литвы от попадания электричества из третьих стран, в которых действуют «небезопасные АЭС». А также порядок, в котором Литва оценивает статус таких АЭС и вызываемые ими угрозы для национальной безопасности.

«Небезопасной будет считаться строящаяся или действующая в соседней третьей стране АЭС, при проектировании, монтировании или эксплуатации которой не соблюдались требования в сфере охраны окружающей среды или ядерной и радиационной безопасности, были нарушены международные соглашения, международные конвенции, и которая из-за географического положения или технологических особенностей вызывает угрозу для национальной безопасности Литвы, окружающей среды и всеобщего здоровья», — говорится в документе.

В законе утверждено, что на литовский рынок электроэнергии «не может попадать электроэнергия из третьих стран, в которых действуют небезопасные АЭС», за исключением «энергии, необходимой для обеспечения надежной работы системы электроэнергетики Литвы». Действующие в системе электроэнергетики Литвы аккумуляционные электростанции (Круоньская гидроаккумуляционная электростанция) не могут использоваться «для удовлетворения потребностей в аккумулировании электричества небезопасных АЭС третьих стран».

Установлено, что до соединения системы электроэнергетики Литвы с сетями континентальной Европы в 2020 году для работы в синхронном режиме должны применяться технические средства, согласованные с надежной работой системы электроэнергетики Литвы, позволяющие сократить объем электроэнергии, попадающей на литовский рынок из третьих стран, «где действуют небезопасные АЭС».

«После соединения системы электроэнергетики Литвы с сетями континентальной Европы для работы в синхронном режиме не должно остаться возможностей для прямого попадания в систему электроэнергетики Литвы электроэнергии из третьих стран, или она должна попадать в систему электроэнергетики Литвы лишь в том объеме, который может быть необходим по техническим причинам после десинхронизации от систем электроэнергетики стран СНГ (IPS/UPS), включая Калининградскую область», — говорится в документе.

Закон принят после того, как за него проголосовали 87 парламентариев, никто не был против, воздержался один член Сейма.