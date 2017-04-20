Москва, 20 апреля, 2017, 14:57 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания российского организационного комитета «Победа» пояснил, кто может выбрать преемника главе государства.

По его словам, сделать это может только российский народ в ходе демократических выборов.

«И никто другой», — подчеркнул Путин.

Так президент РФ ответил на выступление председателя Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Андрея Чепурного.

Он пожаловался на слова первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, называвшего имя преемника президента РФ.