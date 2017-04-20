Москва, 20 апреля, 2017, 14:54 — ИА Регнум. Законопроект, распространяющий программу по «Дальневосточному гектару» на всю Россию, внес в Госдуму Олег Нилов («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

Поправки расширяют действие федерального закона «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Устанавливается право граждан на безвозмездное получение земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не только на территории Дальневосточного федерального округа, но и на территории всей России.

Закон направлен на вовлечение значительной части населения в производство сельскохозяйственной продукции для личных нужд, что важно, с учетом тяжелых текущих экономических условий и продолжающегося снижения покупательной способности населения и объема реальных располагаемых доходов граждан.

Кроме того, нормы предлагают «решение проблемы заселения отдаленных территорий, заброшенных населенных пунктов сельской местности, а также прилегающих к ним земель ввиду проблемы тотального переселения граждан нашей страны по причине отсутствия стимулирующих мер к проживанию в селах и деревнях», отмечает автор.

Одновременно стимулируется потребительская активность населения и развитие предпринимательства.

По данным правительства РФ, в 2016 году уже 12 тыс. гектаров нашли своих хозяев, а всего поступило 82 тыс. заявлений от желающих стать владельцем участка земли.