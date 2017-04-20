Ростов-на-Дону, 20 апреля, 2017, 14:51 — ИА Регнум.

Жители Ростова-на-Дону боятся экологической катастрофы. В социальных сетях неоднократно появляются фотоснимки реки Дон, на которых чётко видны масляные пятна. Так, одна из фотографий размещена интернет-пользователями 19 апреля.

Rostov-gorod.ru Пятно на реке Дон

Стоит учесть, что на прошлой неделе в единую городскую службу 112 поступила информация о нефтяном пятне на реке в районе станции Кизитеринка. Прибывшие спасатели предположили, что это дизельное топливо. Пятно зашло в Аксайский ковш и находилось вблизи городского водозабора.

К обеду пятно нефтепродуктов было полностью ликвидировано специальными биологическими сорбентами.

Напомним, около двух лет в реку Темерник сливаются сточные воды. От неприятного запаха страдают жители целого микрорайона, а также прилегающего садоводческого товарищества. Эксперты проверили информацию и установили, что ущерб экологии города-миллионника наносит частная организация. Городские власти пообещали принять все меры, чтобы отрегулировать работу очистных сооружений.

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Куда течет канализация? Ростовчане боятся экологической катастрофы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ростовский предприниматель Айказ Саядянчуть не устроил экологическую катастрофу. Его завод изготавливал битумную смесь, а горы опасных отходов хранились прямо на земельном участке. В результате токсичные вещества всё-таки попали в почву и грунтовые воды. В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело. Саядян был признан виновным в совершении экологического преступления, суд приговорил его к двум годам колонии-поселения.