Москва, 20 апреля, 2017, 14:46 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Полный Голодец

Предложения по переходу на электронный формат трудовых книжек в России будут внесены в течение 2017 года, сообщила журналистам сегодня, 20 апреля, вице-премьер РФ Ольга Голодец.

По ее словам, уже сейчас обсуждается переход на электронный формат. «Есть сроки, думаю, что в этом году мы дадим такие предложения и дадим возможность, опцию пока «ходить» двум документам», — заявила чиновник.

Как заявила вице-премьер, резкого перехода не будет. В качестве примера она привела введение системы дистанционного труда и пояснила, что в развитие этой системы планируется ввести электронные трудовые книжки.

«Я думаю, мы сможем в этом году подготовить хороший закон», — заявила Голодец.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Сбербанка Герман Греф заявил о неудобстве бумажных трудовых книжек. Минтруд РФ заявил о готовности рассмотреть соображения Сбербанка по данному вопросу.

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18 апреля глава Роструда Всеволод Вуколов высказал мнение, что переход кадрового делопроизводства на электронные трудовые книжки должен носить добровольный характер.

Как отметил Вуколов, нововведение поможет защитить права вахтовых и дистанционных работников, а также будет экономически оправдано, поскольку снизит затраты организаций на пересылку бумажных документов.