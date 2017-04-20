Ярославль, 20 апреля, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Управление ФАС по Ярославской области проверит заключение договоров рыбинских МУП «Водоканал» и «Теплоэнерго» с «ЯроблЕИРЦ», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

УФАС по Ярославской области УФАС

С заявлением к антимонопольщикам обратился депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев. Поводом для обращения стал протокол заседания рабочей группы за подписью заместителя председателя правительства региона Виталия Ткаченко, где двум муниципальным предприятием предписывается заключить договор с расчетным центром, предварительно согласовав с ним конкурсную документацию. В УФАС ИА REGNUM подтвердили, что в настоящее время ведется проверка, и у рыбинских МУПов запрошены необходимые сведения.

О том, что МУП «Водоканал» заключило договор с «ЯроблЕИРЦ», стало известно 19 апреля на заседании комиссии по экономической политике муниципального совета Рыбинска. Об этом заявил замглавы по городскому хозяйству Алексей Рябченков. Депутат рыбинского совета Александр Соколов пояснил ИА REGNUM, что на тарифах это никак не должно отразиться (услуги «ЯроблЕИРЦ» оцениваются в 3,9% комиссионных), дополнительные расходы будет оплачивать само предприятие. По данным источников ИА REGNUM, договор заключен на месяц без проведения конкурса — это позволяет положение о закупках предприятия.

Отметим, незадолго до этого в МУП «Водоканал» сменился руководитель — им стал Сергей Ивенков. Предыдущим местом его работы было ООО «Александров Водоканал».

Кроме того, по сведениям ИА REGNUM, до конца недели ожидается заключение договора с «ЯроблЕИРЦ» МУП «Теплоэнерго». Источник в коммунальной сфере пояснил ИА REGNUM, что МУПу договор «навязывают на невыгодных условиях».

Правительство Ярославской области хочет перевести все коммунальные платежи на «ЯроблЕИРЦ», который, в свою очередь, будет перечислять средства от плательщиков к ресурсоснабжающим организациям. «ЯроблЕИРЦ» является частной структурой, правительству региона принадлежит 25% акций компании.