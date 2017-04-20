Киев, 20 апреля, 2017, 14:38 — ИА Регнум.

Украинский музыкант, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что живущих на Украине людей, которые не способны разговаривать на украинском языке, нужно собрать в гетто.

Noel Celis Кесон-Сити, Филиппины. Такой видит судьбу русскоязычного населения Украины Олег Скрипка

Они «социально опасны», считает Скрипка. «Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз «дебилизм», — заявил музыкант, призвав не владеющих украинским языком граждан страны искать работу в других странах.

«Нужно их изолировать, потому что они социально опасны, нужно создать гетто для них», — считает артист. Об этом он заявил во время встречи с юными журналистами, передает «Украинская правда».

Он предложил и «помощь» тем, кто не может общаться на украинском: «На волонтерских началах будем петь им «Владимирский централ».

Говоря о себе, Скрипка заявил, что хотел бы жить в «полностью украиноязычной культурной среде», что он и делает, общаясь «с лучшими украинцами» и нанимая на работу только «украиноязычных профессионалов».

Олег Скрипка — украинский рок-музыкант и общественный деятель, заслуженным артистом Украины стал в 2005 году.

Ранее он неоднократно делал заявления об исключительности общения на украинском языке, а в марте 2017 года представил обновленную версию гимна ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Мы родились в великое время». Песня может стать официальным маршем Вооруженных сил Украины.