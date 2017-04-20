Москва, 20 апреля, 2017, 14:37 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию «неназванных источников» зарубежных СМИ о том, что Российский институт стратегических исследований (РИСИ) якобы разработал стратегию «вмешательства в выборы» в США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я об этом, к сожалению, ничего не знаю, — сказал представитель Кремля журналистам. — Могу только сказать, что 7 анонимных источников не стоят одного реального».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои анонимные источники сообщило, что в Российском институте стратегических исследований якобы разрабатывались документы со стратегией «вмешательства» в выборы США.

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