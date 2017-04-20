Мехико, 20 апреля, 2017, 14:39 — ИА Регнум.

Генеральный секретарь левой Партии демократической революции (ПДР) Деметрио Гомес Салдивар был убит 20 апреля в одном из районов города Чильпансинго, столицы штата Герреро на юге Мексики, сообщает интернет-портал TeleSur.

eldictamen.mx Митинг Партии демократической революции

По предварительным данным следствия, автомобиль Сальдивара был расстрелян в районе Эль-Томаталь около 21:00 по местному времени (05:00 мск) недалеко от его дома.

Полицию на место происшествия вызвала служба спасения, по прибытии сотрудников правоохранительных органов лидер ПДР был найден мертвым в своей машине.

Глава ПДР в Герреро Селестино Сисарео Гусман осудил убийство своего коллеги и потребовал, чтобы государственные органов оперативно провели расследование этого дела.

Сальдивар, бывший депутат Конгресса штата Герреро, был женат на Нэнси Сорайя Крус Гарсиа, которая состоит в совете общественной безопасности города Чильпансинго штата Герреро.

Напомним, что 9 апреля 2017 года также был убит бывший мэр муниципалитета Акапетлауая в штате Герреро Роджер Арельяно, тоже член ПДР. Он представлял главную электоральную силу этого штата на юге Мексики. А 12 апреля был похищен бывший федеральный депутат от ПДР Каталино Дуарте.