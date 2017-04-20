Луганск, 20 апреля, 2017, 14:28 — ИА Регнум.



(сс) Mstyslav Chernov Правый сектор (запрещенная в России организция)

В ночь на 20 апреля в занятом украинскими войсками городе Счастье (оккупированная ВСУ часть территории Луганской Народной Республики) поначалу неизвестно кем был совершен налет на медицинский пункт, развернутый представительством миссии Международного Красного Креста. Из помещения медпункта исчезли некоторые медицинские препараты, в основном, наркотического воздействия, и часть медицинских инструментов.

Утром, когда был установлен факт кражи, первое подозрение пало на обыкновенных украинских солдат, которые в городе Счастье уже успели «отличиться» кражами, грабежами и мародерством разных торговых точек и местных жителей.

Но вскоре вора, обкравшего медпункт Международного Красного Креста, обнаружили. Нарушителем воинской дисциплины и закона оказался не армеец, а боевик организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чьи подразделения также квартируют в Счастье.

Виновного в краже «правосека» тут же отпустили на свободу, не позаботившись даже, чтобы все украденное было возвращено на место. Такой либерализм военного начальства и правоохранительных органов объясняется просто. Как уже известно, командование сил «АТО», не доверяя подразделениям украинской армии, при поведении военных операций, запланированных на весенне-летнюю кампанию, большие надежды возлагает на подразделения «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и карательные нацистские батальоны.

Поэтому кража в медицинском пункте Международного Красного Креста и не была сочтена поводом, чтобы злить «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который может понадобиться уже очень скоро как заградотряд на линии фронта.