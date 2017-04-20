Москва, 20 апреля, 2017, 14:22 — ИА Регнум.



BaseSat Уничтожение памятника Ленину в Киеве во время Евромайдана

Попытки пересмотра истории, характерные для последних лет, представляют собой своего рода информационное оружие, направленное против России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, передает RT.

Выступая на заседании российского организационного комитета «Победа», Карасин отметил, что целью антироссийской информационной кампании является сдерживание России и ослабление ее авторитета в мире.

Замглавы МИД подчеркнул, что особенно тревожат непрекращающиеся посягательства на итоги Второй мировой войны, которые закреплены в международных документах, включая Устав ООН.

Те, кто совершают это, хотят «поставить знак равенства между нацистской Германией — страной-агрессором — и СССР, народы которого приняли на себя основной удар, освободили Европу от «коричневой чумы», обеспечив мирное созидательное развитие нашего общего континента», сказал Карасин.