Медногорск, Оренбургская область, 20 апреля, 2017, 14:17 — ИА Регнум.



Wykop.pl Русский мишка

В городе Медногорске Оренбургской области ночью 20 аперля разгуливал медведь. Животное заметил местный житель и позвонил в дежурную часть полиции, чтобы сообщить это известие. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону, позже дежурный отдела полиции с помощью камеры наблюдения системы «Безопасный город» увидел пробегающего по аллеи медведя.

Прибывшие в парк сотрудники полиции и Росгвардии медведя не обнаружили. Однако в ходе патрулирования города они установили, что косолапый хищник вышел из Медногорска в сторону карьеров, где его следы затерялись.

О медвежьих городских прогулках уведомлен Кувандыкский лесхоз, предупреждены наружные службы и население.

«Угрозы для граждан нет, медведь вернулся в свою среду обитания», — отметили в УМВД по Оренбургской области.

Стоит отметить, следы бурого медведя можно встретить в лесных чащах Тюльганского и Кувандыкского районов Оренбуржья. На территории ныне действующего заповедника «Шайтан-Тау» хищное животное обитало испокон веков. Сегодня это малочисленный вид. Увидеть этого медведя на Урале удается редко. Он очень осторожен и часто избегает встречи с человеком.