Санкт-Петербург, 20 апреля, 2017, 14:06 — ИА Регнум.

Закладка корабля противоминной обороны нового поколения для ВМФ России состоялась сегодня, 20 апреля, на петербургском Средне-Невском судостроительном заводе (входит в ОСК). Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Snsz.ru Морской тральщик

Морской тральщик «Владимир Емельянов» — третий корабль проекта 12 700 (четвертый по счету, включая головной). Контракт на строительство кораблей данной серии был подписан с Министерством обороны РФ в апреле 2014 года. Тральщик «Владимир Емельянов» назван в честь выдающегося отечественного судостроителя, бывшего директора Средне-Невского судостроительного завода Владимира Емельянова.

Спуск корабля «Владимир Емельянов» запланирован на весну 2018 года. На заводе продолжается строительство заложенных ранее кораблей «Георгий Курбатов» и «Иван Антонов». До конца года планируется заложить еще один корабль серии. Головной корабль данной серии — «Александр Обухов» — уже принят в состав ВМФ России.

«Сегодня, заложив четвертый корабль, мы развертываем полноценное серийное строительство таких кораблей», — заявил на церемонии начальник управления кораблестроения ВМФ РФ контр-адмирал Владимир Тряпичников.

Принявший участие в закладке корабля губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко отметил, что Средне-Невский завод сегодня стал одним из флагманов российского судостроения, на который равняются другие предприятия.

«Он активно внедряет новейшие технологии, строит самые современные суда и корабли, здесь работают специалисты высокой квалификации, и главное — есть перспективы для дальнейшего успешного развития предприятия», — цитирует губернатора пресс-служба Смольного.

Корабли противоминной обороны проекта 12 700 оснащены новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеют высокие маневренные качества и мореходность. Они предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми, так называемыми «умными» морскими минами, которые новые корабли могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте.

Корпуса кораблей изготавливаются из монолитного стеклопластика. Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли нового поколения в перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России.

Средне-Невский судостроительный завод — лидер композитного кораблестроения в России. За годы существования на заводе построено более 500 судов различного назначения для российских и зарубежных заказчиков.