Москва, 20 апреля, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что на территории Чечни якобы преследуются лица нетрадиционной сексуальной ориентации, не подтверждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

По его словам, власти РФ не видят оснований не доверять заявлениям главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал данную информацию клеветой.

«Глава Чечни еще раз сказал, что, по мнению руководства республики, вот эти сообщения (о преследованиях геев в Чечне) являются искажением реальности, являются клеветой», — сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле опроверг сообщения о задержаниях и убийствах мирных граждан в республике. В частности, он отметил, что упоминаемого в публикации «убитого» обнаружили дома живым и здоровым.

В начале апреля 2017 года «Новая газета» опубликовала информацию о том, что в Чечне якобы производятся массовые задержания лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

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