Пенза, 20 апреля, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Сотрудниками управления МВД России по Пензенской области пресечена деятельность организации, которая позиционировала себя как международная медицинская клиника, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Цитата к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика. реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Диагностика

По словам Волк, эта медицинская клиника располагалась в одном из торговых центров Пензы. Ранее по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного сотрудниками клиники, было возбуждено уголовное дело. Следователи задержали руководителей и сотрудники организации — всего 12 человек. Двое руководителей клиники — жители Краснодарского края — по решению суда помещены под стражу. Еще одному фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным — подписка о невыезде.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили многочисленные заявления граждан, которые сообщали о мошеннических действиях со стороны сотрудников клиники. Они предлагали потенциальным клиентам — большинство из них составляли женщины старше 50 лет — пройти бесплатную медицинскую диагностику. Обязательным условием проведения процедуры было наличие паспорта. При выполнении диагностики сотрудники организации под различными предлогами вынуждали граждан заключать невыгодные для них кредитные договоры на крупные суммы — от 50 до 200 тыс. рублей, которые предназначались для оплаты услуг клиники.

При этом оказанием услуг в клинике занимались сотрудники, не имевшие медицинского образования. К примеру, установлено, что комплексную диагностику здоровья пациентов проводил гражданин, получивший образование по специальности «автомеханик».

На данный момент в полицию поступило более 100 заявлений от граждан, являвшихся клиентами клиники. Полиция проводит проверку деятельности клиники по всем направлениям оказанных услуг.