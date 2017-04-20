Киев, 20 апреля, 2017, 13:38 — ИА Регнум.



Ceskatelevize.cz Президент Украины Порошенко

Настоящая горячая война идет в Донбассе, а различные заявления о замороженном конфликте не соответствуют действительности, заявил украинский президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Sky News.

«Некоторые пытаются называть это замороженным конфликтом. Подчеркиваю, что он не заморожен. А это — горячая российская агрессия против моей страны», — заявил он.

По словам украинского президента, только в 2017 году из числа ВСУ в Донбассе погибли 69 военнослужащих и свыше 420 получили ранения.

«Разве это замороженный конфликт? Это — настоящая горячая война. Это реальная агрессия», — сказал он.

Порошенко, обвиняя Москву в развязывании войны против Украины, заявил, что в Донбассе сейчас присутствует свыше 700 российских танков и более 1250 артиллерийских систем. По его данным, на территории, которую Киев называет «оккупированной», находится более 300 ракетных систем залпового огня.

В этой связи глава украинского государства призвал Запад усилить давление на Москву при помощи санкций. Он благодарен тем странам, которые поддерживают его политику, а именно США, Канаде, Австралии, странам Европейского союза, Великобритании и Японии.

«Санкции — механизм, чтобы держать [президента РФ Владимира] Путина за столом переговоров. Путин платит высокую цену из-за санкций», — сказал он.

Россия, по мнению украинского лидера, «воюет» не только с Украиной, но и с другими государствами. Используя методы «гибридной войны», она якобы атакует страны с помощью хакеров, а также путем «финансирования популистов и антиправительственных движений».

«Россия не хочет иметь сильную и объединенную Европу. Россия не хочет иметь сильную и объединенную Великобританию», — сказал он.

Порошенко обвинил Россию в разжигании конфликтов и разъединении сотрудничающих стран. По его мнению, это Москве не очень удается.

Напомним, за прошедшие сутки украинские войска один раз нарушили режим тишины в ЛНР и 25 раз — в ДНР.