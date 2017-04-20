Санкт-Петербург, 20 апреля, 2017, 13:20 — ИА Регнум. Одна из наиболее оживленных станций Петербургского метрополитена — «Петроградская», на второй («синей») линии — была закрыта для пассажиров на вход и выход из-за обнаружения бесхозного предмета днем 20 апреля.

Florstein Станция метро Петроградская, Санкт-Петербург

Как сообщала пресс-служба подземки, «Петроградскую» закрыли в 12:24. Поезда следовали мимо станции без остановок.

Только спустя 46 минут, в 13:10, станция была вновь открыта.

«Опасных предметов не обнаружено», — отметили в пресс-службе метрополитена.

Временное закрытие «Петроградской» вызвало трудности на соседних станциях.

«На «Горьковской» давка на выход!!! «Петроградскую» проехали мимо», — сообщала одна из пассажирок в популярной группе в соцсети.

Другие горожане к закрытию «Петроградской» отнеслись философски. Этому способствовала хорошая солнечная погода. «Впервые гуляю по Каменноостровскому (проспекту). Спасибо забывчивым пассажирам», — отметил один из петербуржцев.