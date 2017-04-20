Вильнюс, 20 апреля, 2017, 14:35 — ИА Регнум. Глава Центробанка Литвы Витас Василяускас прибыл в Вашингтон, чтобы принять участие во встречах Международного валютного фонда (МВФ), на которых главы центральных банков мира и министры финансов будут искать решения, как сократить растущее неравенство доходов. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 20 апреля, в ЦБ Литвы.

Уильям Пауэлл Фрайт. Бедность и богатство. 1888

«Растущее неравенство доходов и возможностей — это та проблема, которая особенно актуальна для нас. Несмотря на то, что экономика восстанавливается и растет, все же разрыв между самыми богатыми и получающими минимальные доходы домашними хозяйствами остается неоправданно высоким, поэтому люди неодинаково ощущают рост экономики, не у всех жизнь становится лучше», — цитирует Василяускаса пресс-служба Центробанка Литвы.

Глава финучреждения подчеркнул, что неоправданная разница доходов вызывает болезненные социальные последствия, которые могут быть долговременными, поэтому при формировании и проведении современной налоговой и социальной политики необходимо целенаправленно ориентироваться именно на сокращение разницы доходов.

Эксперты МВФ обращают внимание на связь между растущим неравенством внутри страны и распространением настроений протекционизма.

«Возникающие в развитых странах протекционистские настроения вызывают наибольшее беспокойство, поскольку именно глобализм способствовал росту экономик и снижению нищеты в мире. МВФ должен и дальше поддерживать идеи глобальной экономики, поддерживать усилия стран мира немедленно решить проблему устойчивого роста, представляя аналитический материал и оценки экспертов», — уверен Василяускас.

Оценивая перспективы мировой экономики, МВФ указал, что экономика в 2017 году будет расти быстрее, чем в 2016 году — как в развитых, так и развивающихся странах. Но МВФ подчеркивает, что определенные структурные проблемы — неблагоприятные демографические тенденции, замедляющийся рост производительности труда в развитых странах — по-прежнему будут препятствовать росту экономики.

По сравнению с осенними прогнозами МВФ, прогноз роста экономики Литвы немного снизился до 2,8% (было 3%).