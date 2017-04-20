Москва, 20 апреля, 2017, 13:14 — ИА Регнум.

Национал-радикалы «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пытавшиеся 19 апреля осквернить памятник герою Советского Союза Николаю Ватутину в центре Киева, являются группой отморозков. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Oleg Krivolapov Памятник Ватутину в Киеве

«У нынешнего поколения украинских неонацистов имя генерала Ватутина, погибшего в 1944 г. от рук бандеровских бандитов, вызывает глубокую ненависть и низменное стремление опорочить подвиг героя, освобождавшего народ Украины от гитлеровского порабощения», — говорится в сообщении.

Властям Украины следует предпринять необходимые меры по недопущению подобных случаев в будущем, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в Киеве неонацисты «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) надругались над памятником советскому генералу Николаю Ватутину, повесив на шею статуи табличку с надписью «Палач, уничтоженный украинскими националистами».

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