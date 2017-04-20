Киев, 20 апреля, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Российско-белорусские учения «Запад-2017» могут быть подготовкой к наступательной операции на Украину и другие страны Восточной Европы. Об этом 20 апреля на брифинге в Киеве заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Александр Турчинов, передает ИА REGNUM.

Belvpo.com Совместные учения России и Белоруссии

«Особое значение уделяется подготовке и проведению стратегических командно-штабных учений «Запад-2017» в западном военном округе в Беларуси и Калининградской области в непосредственной близости от Украины с участием 100 тыс военнослужащих. По оценкам военных специалистов, конечная цель указанных учений заключается в проверке готовности российских войск проводить операции от региональных до широкомасштабных войн в условиях сокращения времени на их стратегическую подготовку», — рассказал Турчинов.

Он считает, что российские войска могут не покинуть территорию Белоруссии. «При их подготовке к активной фазе в рамках «Запад-2017», а они должны состояться в сентябре этого года, нельзя исключать проведения российской стороной скрытых мероприятий по подготовке к стратегической наступательной операции. Есть серьезные основания полагать, что после активной фазы учений российский военный контингент может остаться в Беларуси», — сказал Турчинов.

По его словам, российская армия угрожает не только Украине, но и странам Центральной и Восточной Европы. «Россия не хочет мира и воспринимает появление сильного и демократического украинского государства как прямую угрозу выживания режима Путина. Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне, которая угрожает не только Украине, но и другим государствам Центральной и Восточной Европы, а также окончательной утрате независимости стран, которые ныне находятся в кремлевской орбите», — считает Турчинов.

Напомним, по решению президентов РФ и Белоруссии учения «Запад» проводятся раз в два года поочередно в обеих странах. В 2017 году учения пройдут на территории Белоруссии с 14 по 20 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта 2017 года посол России в Белоруссии Александр Суриков назвал глупостью предположения некоторых экспертов, политиков и активистов о том, что часть российских военных может остаться на территории республики после завершения учений «Запад-2017». «Все это глупость. Это обычные традиционные войсковые учения, каждые два года проводящиеся. Раз на территории России, следующий раз — на территории Беларуси», — сказал Суриков.

Как сообщалось, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что «украинские войска готовятся к атаке со стороны войск России сразу с нескольких направлений — Крыма, Приднестровья, Донбасса и участка российско-украинской границы». При этом Порошенко призвал республики Прибалтики и Белоруссию быть готовыми «к любым сюрпризам со стороны Москвы». В то же время он выразил уверенность в том, что «президент Белоруссии Александр Лукашенко не позволит использовать территорию своей страны для «враждебных действий» по отношению к украинскому государству».