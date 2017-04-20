Красноярск, 20 апреля, 2017, 13:10 — ИА Регнум.



Департамент информационной политики администрации города Красноярска Встреча с делегацией посольства Швейцарии

В рамках Красноярского экономического форума-2017 глава города Красноярска Эдхам Акбулатов провёл ряд рабочих встреч с зарубежными делегациями. В столицу края для участия в Красноярском экономическом форуме прибывают представители зарубежных стран.

Постоянный участник КЭФ — делегация Посольства Швейцарской Конфедерации в России. В начале встречи с главой города руководитель делегации — советник по вопросам энергетики, чистых технологий и сельского хозяйства Посольства Швейцарской Конфедерации в России Евгений Макаров отметил: «Мы очень ценим площадку КЭФ как платформу для полноценных дискуссий, открытых обменов мнениями. При этом мы отмечаем позитивную тенденцию: всё большее количество швейцарских компаний присоединяются к нам, проявляют интерес к тому, чтобы более активно работать в Красноярском крае с вашими предприятиями».

Эдхам Акбулатов поблагодарил делегацию за уже ставшее традиционным участие в форуме и выразил надежду, что за этим деловым событием последуют новые проекты сотрудничества между Красноярским краем, его столицей и Швейцарией. «Развитие связей с зарубежными странами — одно из магистральных направлений нашей работы. Мы стремимся к тому, чтобы компании находили друг друга, обменивались опытом и формировали взаимовыгодные проекты. На сегодня есть ряд сфер, по которым мы совместно работаем со Швейцарией, в частности, внедрение передовых технологий в машиностроение. Но, безусловно, пакет наших общих проектов необходимо расширять», — сказал мэр.

Отдельно участники встречи остановились на вопросах экологии. Напомним, что данная тема является одной из ключевых в рамках текущего КЭФ.

«Швейцария сумела выстроить эффективную систему переработки отходов. У нас нет полигонов, используется либо механическая, либо термическая их обработка. Одна из наших задач — содействовать тем позитивным тенденциям в этой сфере, которые мы видим в России. В том числе, у нас есть достаточно большой спектр предложений по улучшению экологии в Красноярском крае», — отметил Евгений Макаров.

В свою очередь глава города Красноярска пригласил швейцарских партнёров к активному диалогу и обмену опытом в этой области. В завершение встречи Эдхам Акбулатов пожелал делегации успешной работы и плодотворных дискуссий на площадках КЭФ, отметив: «Как вы знаете, в 2019 году в Красноярске состоится Универсиада, после которой мы передадим эстафету швейцарскому городу Люцерна — столице Зимних студенческих игр 2021 года. Считаю, что это ещё один шаг к укреплению сотрудничества между нами и, прежде всего, между молодёжью. А, значит, и в будущем наше дружеское партнёрство обязательно будет продолжено».

Также сегодня глава города Эдхам Акбулатов провёл рабочую встречу с делегацией Генерального консульства Монголии в городе Иркутске во главе с Генеральным Консулом Лувсандагва Амарсанаа.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Встреча с Генконсулом Монголии в Иркутске

«Я был в Красноярске 23 года назад, после этого никак не получалось приехать. Поэтому я рад быть здесь. Конечно, Красноярск очень преобразился, — сказал в начале встречи господин Амарсанаа. — Отмечу, что численность населения Монголии составляет более 3 млн человек, из них 1 млн 400 тысяч проживают в её столице — городе Улан Баторе. Безусловно, у нас есть чему учиться у Красноярска — самого восточного города-миллионника России, и КЭФ мы рассматриваем как одну из возможностей этого».

В ответ Эдхам Акбулатов подчеркнул, что и Красноярску есть чему поучиться у Монголии: «Мы сделаем всё возможное, чтобы обменяться с вами опытом в различных направлениях. К примеру, в градостроительной деятельности, ведь и в России, и в Монголии в этой области есть немало общего. Уверен, что и практики совершенствования систем коммунального хозяйства также могут стать объектом нашего общего внимания».

Отметим, что Красноярск и Монголию связывает партнёрство в самых разных сферах, в том числе, в области науки. Так, подписаны соглашения с Сибирским федеральным университетом, Сибирским государственным аэрокосмическим университетом им. М.Ф. Решетнева, Красноярским государственным аграрным университетом, Красноярским государственным педагогическим университетом им. В.П. Астафьева. В вузах Красноярска обучается 26 студентов из Монголии. Развивается сотрудничество и в сфере культуры. К примеру, талантливые коллективы из Монголии подарили красноярцам своё творчество в рамках V Красноярского международного музыкального фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который прошёл в прошлом году.

«Монголия является нашим близким соседом, и мы заинтересованы в расширении сотрудничества. Около 15 лет назад мне удалось побывать в городе Улан Баторе. Тогда я отметил динамику преобразований страны, большой объём строительства жилья, различных объектов. Рассчитываю на то, что в рамках КЭФ вы познакомитесь с экономикой Красноярского края, нашего города, и работа на площадках форума станет для вас интересной и плодотворной», — сказал глава города Красноярска Эдхам Акбулатов.