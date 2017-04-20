Ярославль, 20 апреля, 2017, 12:18 — ИА Регнум.

Директором департамента транспорта Ярославской области может быть назначен директор государственного предприятия «Ярославское АТП» Олег Бирюков, ранее руководивший ГКУ ЯО «Ярдорслужба». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий в органам власти региона. Пост руководителя дептранса остается вакантным после серии скандальных увольнений, сопровождавшихся уголовными делами.

Ремонт дороги в Ярославле

Однако новое назначение вряд ли выправит ситуацию в дорожной отрасли Ярославской области. Дело в том, что дорожники связывают Олега Бирюкова с компанией «Северный поток», которая появилась в Ярославле после прихода к руководству городом Владимира Слепцова. «Северный поток» получил контракт на ямочный ремонт улиц города на 158 млн рублей, причем три других участника аукциона были сняты с торгов за якобы допущенные ошибки в документации. У компании сразу обнаружились проблемы с банковской гарантией — у выдавшего ее банка была отозвана лицензия. Однако это не мешает фирме продолжать работать по муниципальному подряду. Работа «Северного потока» вызывает активное возмущение у пользователей соцсетей: ярославцы утверждают, что асфальт в ямы льют в дождь, без соответствующей подготовки и так далее, а работы выполняют (вероятно на субподряде) специалисты другой скандально известной фирмы — «Трасса», внесенной в реестр недобросовестных поставщиков.

Директором и соучредителем «Северного потока» является Алексей Фирстов. Помимо нескольких фирм, им учрежденных, он является учредителем и садоводческого некоммерческого товарищества «Волга», а также кооператива по газификации «Волга», в которых соучредителем и выступает Олег Бирюков, директор «Ярославского АТП». Конечно, садоводческое товарищество не означает однозначно коммерческой деятельности и совместных бизнес-интересов, однако участники отрасли предполагают, что Бирюков и Фирстов как минимум знакомы, и схема «Северного потока» может быть перенесена из Ярославля на всю область.

Об этом свидетельствует участие компании в аукционе на ремонт областных дорог на сумму 275 млн рублей. Три участника аукциона также были сняты с торгов по формальным основаниям, а один оставшийся — государственное предприятие Ярославской области «Ярдормост» — не стал торговаться долго. Победил участник, снизивший цену всего лишь на 3 млн рублей. Вероятно, победителем и стал «Северный поток». Итоги торгов отменены по требованию ФАС, куда пожаловалось снятое с торгов «Угличское ДСУ». Интересно, что сразу после жалобы «Ярдормост», который является генподрядчиком по уборке региональных дорог, расторг договор субподряда с «Угличским ДСУ» на уборку дорог в Угличском и Борисоглебском районах. При этом фирма из Углича давно работает в регионе и имеет неплохую репутацию, а сейчас может потерять заказы и будет вынуждена уволить сотрудников.

Сейчас повторный аукцион назначен на 2 мая, при этом вскоре после отмены результатов аукциона покинула свой пост директор департамента госзаказа Ярославской области (именно он и проводил аукцион) Татьяна Архипкина. Связаны ли между собой эти два события, однозначно говорить сложно, но отмена аукциона на дорожный ремонт накануне выборов губернатора, а значит и затягивание этих работ, не может не быть расценена руководством области как серьезный промах. Между тем действия заказчика и допущенных к аукциону участников напоминают сговор, вряд ли совершенный в интересах госпредприятия «Ярдормост».

Последовательность действий руководства дорожной сферы региона и департамента госзаказа вызывает большие вопросы у самих дорожников. Они полагают, что идет намеренный развал отрасли, ориентированный на появление новых «фирм-прокладок», не имеющих собственной техники и квалифицированных специалистов. Стоит сказать, что такая же схема использовалась и раньше как раз с участием ГП «Ярдормост» на уборке дорог Ярославля: «Ярдормост» выигрывал конкурс, а затем раздавал субподряды другим компаниям. Но если раньше такой «прокладкой» было государственное предприятие, то теперь ее роль может играть частная фирма, формально неподконтрольная региональным властям, но связанная неформальными связями с отдельными чиновниками разных уровней. При этом местным ярославским компаниям в этой схеме отводится лишь роль субподрядчиков, действующих по согласованию с отдельными чиновниками и «приближенными» бизнесменами.

Все эти события происходят на фоне выделения Ярославской области более 600 млн рублей из федерального бюджета по программе «Безопасные и качественные дороги» (всего на программу в регионе потратят более миллиарда), а также значительных финансовых вливаний в благоустройство дворов и исторического центра Ярославля, где дорожные работы занимают не последнее место. Попытка одновременно поделить дорожный рынок и при этом массово отремонтировать большое количество дорог может обернуться для региональных властей неудачей, а для ярославцев — очередным дорожным разочарованием.