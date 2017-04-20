Киев, 20 апреля, 2017, 12:06 — ИА Регнум.



ВАДИМ ЧУПРИНА Александр Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил российскую сторону в подготовке масштабного вторжения на украинскую территорию. Об этом он заявил 20 апреля в ходе брифинга.

По его словам, если Кремль примет политическое решение о масштабной вооруженной агрессии против Киева, два российских армейских корпуса приступят к наступательным действиям. Этому будет предшествовать их перегруппировка и усиление регулярными подразделениями.

«Российские подразделения, дислоцированные вблизи государственной границы, способны в течение 2−3 часов вторгнуться на территорию нашего государства. Готовятся к войне и военно-промышленные комплексы России», — заявил Турчинов.

Секретарь СНБО добавил, что Москва продолжает готовиться к «полномасштабной войне», угрожая при этом не только украинскому государству, но и странам Центральной и Восточной Европы. Кроме того, совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2017» могут быть одним из этапов такой подготовки, добавил он.