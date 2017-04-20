Калуга, 20 апреля, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Духовно-исторический центр по сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны планируется создать в Износковского районе Калужской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аппарата областного законодательного собрания, с такой инициативой выступили жители окрестных сел.

Фронтовая фотохроника Лыжные батальоны в дивизиях РККА

Это предложение, а также законопроект, предусматривающий образование нового населенного пункта «деревня Новые Клины» в Износковском районе, одобрили в органах местного самоуправления и комитете по экономической политике регионального парламента,

Ранее деревня Клины была обитаемым поселением, но в конце XX века прекратила существование. Возрождение деревни началось с момента восстановления расположенного по соседству источника. Он был освящен в честь Владимирской иконы Божией Матери. Также здесь построили купель и возвели храм в честь святых равноапостольных Константина и Елены.

В годы Великой Отечественной войны вблизи бывшей деревни Клины располагался военно-полевой госпиталь. В январе 1942 года немецко-фашистскими войсками здесьбыл расстреляны красноармейцы лыжного батальона 110-ой стрелковой дивизии. На месте гибели солдат теперь открыт военно-мемориальный комплекс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в Калужской области захороненоболее 185 тысяч погибших военнослужащих Красной Армии.