Ярославль, 20 апреля, 2017, 11:54 — ИА Регнум. В Ярославской области разразился очередной скандал, связанный с начислением коммунальных платежей. На этот раз неприятно удивлены оказались жители многоквартирных домов Тутаева, получившие внушительные счета за электроэнергию. В ситуации разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Счетчик электроэнергии

В начале апреля ПАО «ТНС энерго Ярославль» осуществило перерасчёт за первое полугодие 2016 года по потреблённой на общедомовые нужды электроэнергии жителями 83 многоквартирных домов города Тутаева и Тутаевского муниципального района. По словам главы района Дмитрия Юнусова, которого возмущённые тутаевцы завалили жалобами, суммы в квитанциях поражают, в некоторых домах они варьируются от 100 рублей до 40 тысяч.

То, что это не является ошибкой, корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в «ТНС энерго», но выразили удивление тем, что это стало новостью для муниципальных властей, так как речь идёт о давно известной проблеме.

Дело в том, что перерасчет коснулся небольшого количества домов, находящихся на непосредственном управлении, и домов, где форма управления не выбрана или не реализована. То есть эти дома не обслуживаются управляющими компаниями и расчёты с «ТНС энерго» осуществляют непосредственно собственники помещений. Кроме того, в основном это дома, где установлены общедомовые приборы учёта, но отсутствуют индивидуальные. В этом случае легко фиксируется общий объём электроэнергии, потреблённой многоквартирным домом, но установить реальное потребление электроэнергии каждым собственником, а значит и определить фактический ОДН, невозможно.

Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» — управляющий директор «ТНС энерго Ярославль» Виктор Доберштейн пояснил ИА REGNUM, что компания имела право начислять плату за ОДН исходя из фактически потребленного объема электроэнергии, однако в 2016 году выставляла плату только в пределах норматива.

«В течение всего прошлого года совместно с региональными властями мы искали внешние источники компенсации выпадающих доходов от сверхнорматива, чтобы жители платили только норматив, но, к сожалению, найти их не удалось. В связи с этим в апреле 2017 года компания была вынуждена сделать перерасчет за первое полугодие 2016 года», — заявил Виктор Доберштейн.

Понять сбытовую компанию можно, и её действия были признаны законными в правительстве Ярославской области. Согласно данным, озвученным на совещании в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов, только по итогам 2016 года фактический объем потребления электроэнергии превысил величину, начисленную в пределах ежемесячных нормативов на 205,9 млн рублей.

Как сформировалась эта сумма, можно понять из результатов проверки, проводимой администрацией Тутаевского района. В большинстве проверенных домов потребление электроэнергии в квартирах осуществляется бесконтрольно, в отсутствии индивидуальных приборов учёта жители используют большое количество обогревательных приборов, электрических плиток и другой техники. Кроме того, были выявлены факты незаконного подключения к электрическим сетям, то есть, проще говоря, хищений электроэнергии.

Справедливости ради стоит сказать, что вопросы к сбытовикам всё же есть. Как сообщил глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов, в общем перечне домов на перерасчет присутствует дом по адресу: г. Тутаев, ул. Ушакова, 31. В 2012 году он был признан аварийным и, согласно этому статусу, начислений сверхнормативного ОДН за 1 полугодие 2016 года по данному дому быть не должно. Эту информацию администрация района довела до сведения ПАО «ТНС энерго» и Департамента ЖКХ области.