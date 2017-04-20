Москва, 20 апреля, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении сборов для военнообязанных запаса в 2017 году. Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу со дня его опубликования.

Mil.ru Призыв в Армию

«Призвать в 2017 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных силах РФ, в органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорится в указе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 марта 2017 г. глава РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 142 тыс. человек.

Известно, что во время осеннего призыва в октябре — декабре 2016 года в армию были призваны 152 тыс. граждан РФ. Весной 2016 года по призыву в войска отправились 155 тыс. человек.

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