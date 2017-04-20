Грозный, 20 апреля, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров не исключил выселения из республики жителей, которые помогают родственникам-боевикам. Об этом он заявил в интервью RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По словам Кадырова, такие люди — соучастники терроризма. «Я имел в виду тех людей, которые помогают, если у них сын или брат, которые встали на путь терроризма, и семья помогает ему финансово убивать нас», — таких людей будут выселять, сказал глава Чечни.

«Зачем мы их будем кормить, финансировать, обеспечивать?» — уточнил Кадыров, отметив, что власти республики приветствуют действия тех, кто помогает им задерживать террористов.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Кадыровым заявил, что указы президента России от 2012 года выполняются в Чечне.

При этом Путин добавил, что руководству Чечни надо обратить внимание на решение вопроса безопасности и борьбы с терроризмом.

В ходе встречи Кадыров заверил главу государства, что сообщения ряда СМИ о том, что в Чечне убивают мирных граждан, — это неправда и провокация.