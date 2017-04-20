Москва, 20 апреля, 2017, 11:35 — ИА Регнум.



Созвездие Кита из Атласа Uranographia Яна Гевелия. 1690

Европейские астрономы нашли в созвездии Кита «большую сестру» Земли. Речь идет о каменистой планете LHS 1140b с густой атмосферой, которая находится в так называемой зоне жизни. Об открытии сообщается в журнале Nature.

«Есть данные наблюдений за планетой LHS 1140b, обладающей радиусом в 1,4 раза больше земного и вращающейся вокруг небольшой, спокойной звезды (LHS 1140)», — говорится в сообщении.

По данным специалистов, масса планеты составляется в 6 раз больше Земли, она состоит из каменистых горных пород. LHS1140b освещается солнцем не так сильно, что дает возможность строить предположения о том, что там есть жидкая вода. В связи с большими размерами планеты сила притяжения на ней может оказаться в 3 раза больше, чем на Земле.

Возраст планеты, по оценкам специалистов, составляет примерно пять миллиардов лет. Из этого следует, что жизнь на ней уже могла зародиться.

В ближайшее время специалисты намерены продолжить изучение данной планеты.