Ростов-на-Дону, 20 апреля, 2017, 11:25 — ИА Регнум.



Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обманутые дольщики

Донская полиция ищет обманутых дольщиков жилищного комплекса «Европейский». Сотни дольщиков, вложившие сбережения в жилье, но оставшиеся без квартир, могут пройти по уголовному делу о мошенничестве как потерпевшая сторона. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, в декабре 2016 года ростовская прокуратура признала законным решение о возбуждении уголовного дела в отношении трех руководителей строительных организаций. Они обвиняются в хищении денежных средств участников долевого строительства многоквартирных домов.

По версии следствия, директора ООО «Рубин», ООО «Донской альянс» и ООО «Строй Старт» с 2014 года по 2016 год заключили договоры с дольщиками на строительство домов в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Как минимум по делу проходят около 330 человек. Но выполнять обязательства застройщики не собирались.

Жертвы передали злоумышленникам более 700 млн рублей. Большая часть из них была переведена на банковские счета аффилированной организации, дома по-прежнему не построены.

Между тем обманутые дольщики жилищного комплекса «Европейский» проводят пикеты и грозят объявить голодовку. Они постоянно привлекают внимание властей. Президенту РФ Владимиру Путину уже отправлена петиция, которую поддержали более 1 тыс. человек. Обращались горожане и к донскому губернатору Василию Голубеву.

«Более тысячи семей оказались бездомными, так как люди вложили в данное жильё все последние сбережения, материнские капиталы и получили ипотеки. Просрочка по сдаче дома не отменяет ежемесячные расходы на погашение ипотеки и аренду съемных квартир», — сказано в обращении.

По информации городской администрации, на территории ЖК «Европейский» расположено девять проблемных объектов, застройщиком которых является группа компаний ООО «Донской Альянс». Стоимость завершения их строительства оценивается в 1 млрд руб. Администрация совместно с Региональной службой государственного строительного надзора разработали «дорожные карты» по завершению возведения домов.

Тем временем строительно-монтажные работы возобновлены пока только в доме №9, хотя этот объект планировалось ввести в эксплуатацию к концу января 2017 года. Об этом заявлял ранее первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Но пока готовность объекта составляет 95%. Ведутся отделочные, электромонтажные работы, а также работы по монтажу лифтового оборудования.

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Реестр обманутых дольщиков на Дону сокращается, но число недостроев растет

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из казны Ростовской области в 2017 году будет выделено 100 млн рублей, которые пойдут на достройку домов для обманутых дольщиков. Но дома ЖК «Европейский» в эту программу не входят. Пока в реестре проблемных объектов числятся 24 здания, строительство которых начато до 2010 года.

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