Москва, 20 апреля, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Закон, предусматривающий обязанность перевозчика и владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта бесплатно обеспечивать посадку инвалидов в вагон и высадку, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лифт для инвалидов

Услуга по обеспечению посадки пассажиров из числа инвалидов в вагон и высадки из него предоставляется работниками перевозчика, следует из закона. При посадке пассажиров-инвалидов с низкой платформы в вагон, не оборудованный подъемным механизмом, при отсутствии подъемной платформы на вокзале работники «организуют посадку пассажира в вагон, работники владельца инфраструктуры оказывают содействие». Высадка пассажиров из числа инвалидов осуществляется в том же порядке.

Сейчас ответственность за посадку и высадку на поезда и в электрички пассажиров с инвалидностью возлагается только на владельца инфраструктуры, отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»), однако в системе пригородного железнодорожного сообщения на подавляющем большинстве остановок нет никакого персонала и каких-либо представителей владельца инфраструктуры. «Вся работа по организации пассажирских железнодорожных перевозок осуществляется сотрудниками, входящими в штат перевозчика — продажа билетов, контроль, охрана и так далее. Так что помощь при посадке и высадке пассажиров с инвалидностью никто не оказывает, — об этом свидетельствуют многочисленные жалобы людей с инвалидностью, прежде всего, инвалидов-колясочников», — говорит он.

Расстояние между полом тамбура вагона и пассажирской платформой, указанное в Правилах технической эксплуатации железных дорог РФ, не позволяет человеку в инвалидной коляске самостоятельно преодолеть его при посадке и высадке, это возможно лишь при оснащении подвижного состава специальным посадочным устройством, а этого зачастую нет, указал парламентарий. «Когда непосредственно перевозчик не несет никакой ответственности за посадку и высадку пассажиров с инвалидностью, он не заинтересован в приобретении и установке таких посадочных устройств», — подчеркнул Огуль.

«Закон позволит исключить ситуации, когда людям с инвалидностью отказывают в предоставлении услуг по посадке и высадке в поездах. Отныне на любой железнодорожной станции персонал будет обязан организовать помощь людям с инвалидностью и в коляске», — заключил зампред комитета Госдумы.