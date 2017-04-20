Екатеринбург, 20 апреля, 2017, 11:03 — ИА Регнум. В Свердловской области перевал Дятлова стал доступнее для туристов. Теперь к нему по Ивдельскому заказнику можно добираться на мотовездеходах и снегоходах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Futball80 Мемориальная табличка на перевале Дятлова

Раньше проезд по территории заказника был запрещён. Но областные власти внесли в постановление правительства об особо охраняемой природной территории областного значения «Ландшафтный заказник «Ивдельский» поправки, которые сняли это ограничение.

Напомним, перевал Дятлова назван так в честь Игоря Дятлова — руководителя группы туристов, погибших здесь в 1959 году. Споры по поводу причин гибели группы идут до сих пор. Между тем отдельные исследователи утверждают, что причина известна давно, только пока она засекречена.

Ивдельский является самым удаленным и труднодоступным государственным природным заказником областного значения. Поток туристов в него связан в основном с перевалом Дятлова и за последние годы вырос в десятки раз. Маршрут до перевала в дальнейшем планируется обустроить и развивать.