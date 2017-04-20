Вашингтон, 20 апреля, 2017, 10:58 — ИА Регнум.

Актер Мадс Миккельсен снимется в триллере про выживание в Арктике, сообщает портал Deadline.

rotkevichkonstantin Мадс Миккельсен

В производстве фильма примут участие компании Armory Films, Union Entertainment Group, and Pegasus Pictures. Режиссером картины станет Джо Пенна.

Сценарий написан Джо Пенна в соавторстве с Райаном Моррисоном. За главным героем картины, надолго застрявшим в Арктике, прибывают спасатели и он должен получить своё долгожданное спасение. Но происходит катастрофа, и он вновь остается один в холодной пустыне.

Мужчине приходится делать выбор — оставаться ли в лагере, в котором относительно безопасно (но эта безопасность не будет длиться вечно) или же пойти в смертельно опасный поход в неизвестность, в которой, однако, можно найти спасение.

Фильм будет представлен на будущем фестивале в Каннах.

Миккельсен ранее исполнил главную роль в сериале NBC «Ганнибал» (Hannibal). Последнее время он снимается в блогбастерах Disney и Marvel, таких как «Доктор Стрэндж».