Великий Новгород, 20 апреля, 2017, 10:55 — ИА Регнум. В Новгородской области распоряжением регионального правительства установлена величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за первый квартал 2017 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре областного правительства, в расчёте на душу населения прожиточный минимум установлен в сумме 9986 рублей — на 235 рублей больше, чем за четвёртый квартал 2016 года (9751 рубль).

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Для трудоспособного населения уровень прожиточного минимума подняли до 10 851 рубля (с 10 612 рублей в четвёртом квартале), для пенсионеров — до 8307 рублей (с 8114 рублей), для детей — до 9837 рублей (в четвёртом квартале 2016 года — 9543 рубля).

Напомним, что величина прожиточного минимума используется для начисления различных социальных пособий.