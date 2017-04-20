Москва, 20 апреля, 2017, 10:51 — ИА Регнум. «Единая Россия» будет настаивать на поквартирном опросе жильцов домов, подпадающих под программу реновации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля, об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Mos.ru Программа по сносу пятиэтажек в Москве

«Без вашего согласия переселить вас невозможно, вы должны этого хотеть», — подчеркнул парламентарий.

Предполагается, что опрос жителей будет проведен добросовестно и в несколько этапов. «Первый этап — это предварительный опрос жителей с помощью телефонного обзвона. Второй — это опрос через портал «Активный гражданин». Для тех, кто по каким-то причинам не пользуется интернетом, подобные опросы будут проведены в районных МФЦ. И третье — будет проведен поквартирный опрос, на этом мы будем настаивать», — сказал депутат.

Депутаты заверяют, что не позволят ущемить интересы тех, кто будет участником этой программы. «Люди должны получить новое жилье, должны остаться в том районе, в котором они живут. И беспочвенны все слухи, которые распускаются сегодня по городу о том, что кого-то отправят на выселки», — говорит Толстой.

Программа четко предусматривает: люди остаются в том районе, в котором они живут, отметил он. «Если вы живете в Кузьминках, значит, мэрия находит пятно застройки для стартовых домов, и в эти дома переселяются жители в пределах своего района. Да, это может быть на соседней улице, это может быть в пределах трех кварталов. Но, друзья мои, иначе эту программу выполнить невозможно», — констатировал вице-спикер Госдумы.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы на ровном месте происходили какие-то социальные конфликты, чтобы люди в результате оказались недовольны тем, что делает власть. Это программа для людей, и запускается она только с одной целью — изменить их жилищные условия», — заверил он.

Госдума 20 апреля в первом чтении рассмотрит законопроект о реновации жилья в Москве. Программа реновации столичного жилья была одобрена президентом Владимиром Путиным на встрече с московским мэром Сергеем Собяниным. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в марте 2017. Он регламентирует предоставление жилья собственникам квартир в московских пятиэтажках и, как указывали авторы, обеспечит прозрачность процесса.