Самара, 20 апреля, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Депутат пятого созыва от Кировского избирательного округа №27 — председатель комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и рационального природопользования Владимир Сюсину признан судом виновным в совершении преступления по ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК региона.

Николай Ярошенко. Заключенный. 1878

По информации ведомства, следствием и судом установлено, что 1 июля 2015 года примерно в 13:00 Сюсин, находясь в салоне автомобиля около одного из домов на улице Свободы в Кировском районе Самары, получил от предпринимателя 1 млн 250 тыс. рублей за общее покровительство автомобильной мойки. Ранее он получал от этого же предпринимателя ежемесячно 15% прибыли от функционировании автомойки — в общей сложности более 1 млн 97 тыс. рублей. Кроме того, ему и членам его семьи оказывались услуги по мойке автомобилей по заниженной цене .

Приговором федерального суда Кировского района города Самары Владимиру Сюсину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Сюсин стал депутатом Самарской городской думы в 2004 году. До этого он занимался предпринимательством. В 1998 году был назначен заместителем главы администрации Кировского района Самары, в 2003—2004 годах занимал пост заместителя мэра Димитровграда в Ульяновской области по строительству и ЖКХ, в 2007—2008 годах возглавлял МП «Парки Самары».

В июле 2015 года Сюсин был задержан сотрудниками МВД, у него изъяли чёрный пакет, в котором по оперативной информации правоохранительных органов находились денежные средства в сумме 1 млн 250 тыс. рублей. Видеоролик о задержании Сюсина был размещён в YouTube.

Уголовное дело в отношении депутата, которому тогда инкриминировалась ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), возбудил глава СУ СКР по Самарской области Валерий Самодайкин.