Тирана, 20 апреля, 2017, 10:38 — ИА Регнум.



Pudelek Кувенд — парламент Албании

Первый тур выборов президента в Албании не состоялся из-за решения правящей партии не выдвигать своих кандидатов, заявил председатель Кувенда (албанского парламента) Илир Мета, сообщает France-Presse.

Комментируя решение властей, Мета пояснил: «Мы не предложили кандидатов с целью продемонстрировать наше желание вести диалог с оппозицией по вопросу избрания нового президента, чтобы достичь консенсуса со всеми политическими силами Албании».

В то же время албанская оппозиция не соглашается проводить выборы в существующих условиях. С целью провести «честные» выборы она с середины февраля добивается созыва переходного правительства.

Президента в Албании выбирают депутаты. Кандидат на пост главы государства одерживает победу в случае его поддержки как минимум 84 депутатами Кувенда из 140. Допускается проведение пяти раундов голосования.

Если и после пятого раунда депутаты не определяться с кандидатурой, Кувенд распустят.

Сейчас президентом Албании является Буяр Нишани, правительство возглавляет Эди Рама (с 2005 года — лидер Социалистической партии).