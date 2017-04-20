Москва, 20 апреля, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Подавляющее большинство жителей России (82%) считают ракетный удар по военной базе в Сирии провокацией со стороны США с целью дестабилизации обстановки. Причем с этим согласно свыше 70% во всех социально-демографических группах. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Скриншот с видео USS Ross Launches Tomahawk Strike jnSyrian Air Base Ракетный удар по Сирии

Лишь 6% граждан РФ называют действия США ответом на применение войсками Башара Асада химического оружия.

Как реагировать России на произошедшее российские граждане не знают — 35% опрошенных затруднились с ответом. 14% думают, что соблюдать нейтралитет, 11% требуют тщательно разобраться в ситуации или поддержать сирийские власти (11%).

За продолжение российской военной операции в Сирии высказались 53% опрошенных, против — 34%.

Опрос проведен 11−12 апреля 2017 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат», с которой, по мнению Вашингтона, была совершена химическая атака в Идлибе со стороны Сирии.

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