Лондон, 20 апреля, 2017, 10:33 — ИА Регнум.



Doctor Who Official Питер Капальди в роле доктора Кто

Персонаж Доктора Кто останется мужчиной, сообщает The Sun со ссылкой на пресс-службу «Би-би-си».

В марте 2017 года СМИ сообщили, что Питер Капальди, двенадцатый по счету исполнитель роли Доктора Кто, покидает сериал. Он участвовал в проекте с августа 2013 года.

После сообщения об уходе Капальди в сети стали появляться слухи о том, что его в сериале заменит женщина или негр. В качестве преемников роли назывались Дэвид Хэрвуд, Ричард Айоади и Оливия Колман. В сети даже разместили рейтинг претендентов, в какой-то момент верхнюю его строчку занял актер Крис Маршалл.

«Би-би-си» решили отреагировать после того, как один из поклонников подал жалобу, в которой сообщил о том, что подобная замена будет сбивать с толку его детей.

В пресс-службе «Би-би-си» сказали, что они передадут опасения поклонников руководителям проекта. Пока не сообщается, кто из актеров будет играть роль Доктора.

«Доктор Кто» — продолжительный сериал, выпускающийся британской телекомпанией «Би-би-си». Впервые он вышел в 1963 году и показывался до 1989 года. В 2005 году проект был перезапущен.