В Москве объявили лауреатов премии «Золотая маска» — фоторепортаж
Москва, 20 апреля, 2017, 12:22 — ИА Регнум.
Стали известны имена лауреатов ежегодной национальной театральной премии «Золотая маска». Торжественная церемония награждения прошла в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В 2017 году премию и одноименный фестиваль возглавил народный артист России Игорь Костолевский, и церемония началась с минуты молчания в память о первом президенте «Золотой маски» Георгие Тараторкине.
Увидев порядка тысячи театральных постановок разных жанров, экспертный совет премии ранее выделил несколько десятков лучших спектаклей, режиссеров, актеров, артистов оперы и балета, чьи работы признаны одними из самых ярких за театральный сезон 2015−2016 годов.
Лучшим драматическим спектаклем стал «Русский роман» (театр им. Вл. Маяковского, Москва), играющая в этом спектакле Евгения Симонова получила приз за лучшую женскую роль (Софья Толстая). Этот же спектакль принес победу в номинации «лучший драматург» Марюсу Ивашкявичюсу.
Главный приз за лучшую мужскую роль достался Даниле Козловскому, играющему Гамлета в одноименном спектакле Малого драматического театра — театра Европы (Санкт-Петербург). Лучшим режиссером драматической постановки стал Андрей Могучий, получивший приз за спектакль «Гроза» (БДТ им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург).
Лучшей балетной постановкой прошедшего сезона признали «Ромео и Джульетту» в Екатеринбургском театре оперы и балета, а лучшей оперой стала «Роделинда» (Большой театр, Москва).
Премии за выдающийся вклад в развитие театрального искусства вручили художественному руководителю МХТ им. А.П. Чехова (Москва) Олегу Табакову, народному артисту СССР Владимиру Этушу, солистке Мариинского театра (Санкт-Петербург) Ирине Богачевой, народным артистам РФ Андрею Борисову, Айгуму Айгумову и Николаю Мартону, режиссеру Омского Музыкального театра Георгию Котову, художественному руководителю Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе.
Напомним, фестиваль и премию «Золотая маска» учредили в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. В 2017 году церемония прошла в 23 раз.