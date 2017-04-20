Москва, 20 апреля, 2017, 12:22 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония вручения премии «Золотая маска»

Стали известны имена лауреатов ежегодной национальной театральной премии «Золотая маска». Торжественная церемония награждения прошла в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В 2017 году премию и одноименный фестиваль возглавил народный артист России Игорь Костолевский, и церемония началась с минуты молчания в память о первом президенте «Золотой маски» Георгие Тараторкине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Костолевский на церемонии вручения премии «Золотая маска»

Увидев порядка тысячи театральных постановок разных жанров, экспертный совет премии ранее выделил несколько десятков лучших спектаклей, режиссеров, актеров, артистов оперы и балета, чьи работы признаны одними из самых ярких за театральный сезон 2015−2016 годов.

Лучшим драматическим спектаклем стал «Русский роман» (театр им. Вл. Маяковского, Москва), играющая в этом спектакле Евгения Симонова получила приз за лучшую женскую роль (Софья Толстая). Этот же спектакль принес победу в номинации «лучший драматург» Марюсу Ивашкявичюсу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евгения Симонова получает премию «Золотая маска» за лучшую женскую роль в спектакле «Русский роман»

Главный приз за лучшую мужскую роль достался Даниле Козловскому, играющему Гамлета в одноименном спектакле Малого драматического театра — театра Европы (Санкт-Петербург). Лучшим режиссером драматической постановки стал Андрей Могучий, получивший приз за спектакль «Гроза» (БДТ им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург).

Лучшей балетной постановкой прошедшего сезона признали «Ромео и Джульетту» в Екатеринбургском театре оперы и балета, а лучшей оперой стала «Роделинда» (Большой театр, Москва).

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония вручения премии «Золотая маска»

Премии за выдающийся вклад в развитие театрального искусства вручили художественному руководителю МХТ им. А.П. Чехова (Москва) Олегу Табакову, народному артисту СССР Владимиру Этушу, солистке Мариинского театра (Санкт-Петербург) Ирине Богачевой, народным артистам РФ Андрею Борисову, Айгуму Айгумову и Николаю Мартону, режиссеру Омского Музыкального театра Георгию Котову, художественному руководителю Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе.

Напомним, фестиваль и премию «Золотая маска» учредили в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. В 2017 году церемония прошла в 23 раз.