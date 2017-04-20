Донецк, 20 апреля, 2017, 10:31 — ИА Регнум.



Суть Времени ДНР ИА REGNUM Солдат. Донецк

За прошедшие сутки украинские войска один раз нарушили режим тишины в ЛНР и 25 раз — в ДНР, сообщают донецкие и луганские СМИ.

По данным Народной милиции ЛНР, украинская армия обстреляла село Сокольники.

Обстрел велся из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов АГС.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 25 раз. Под огнем оказались 10 населенных пунктов.

По данным другой стороны, один солдат ВСУ был ранен. «Штаб АТО» зафиксировал 18 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Талаковки, Водяного, Широкино, Павлополя, Гнутово, Лебединского.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Каменки, Луганского, Верхнеторецкого, Крымского.

Также пресс-служба «штаба АТО» заверяет, что «украинские защитники сурово придерживались режима тишины и огонь в ответ не открывали».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военный конфликт в Донбассе начался после того, как украинская армия напала на территории Донецкой и Луганской Независимых Республик с целью их присоединения к Украине силовым путем.

Вооруженные силы республик смогли дать отпор ВСУ, отстояв свою независимость.

В 2017 году конфликт разгорелся с новой силой. ВСУ перешли в активное наступление, обстреливая позиции ополченцев и мирные населенные пункты, проводя диверсионно-террористические операции.

Более того, с января 2017 года украинские радикалы объявили торговую блокаду Донбасса, в связи с чем республики ввели внешнее управление на украинских предприятиях и переориентировали свою экономику с Украины на Россию.